Iraniin kytköksissä oleva Handala-niminen ryhmä sanoo hakkeroineensa Yhdysvaltain liittovaltion poliisin johtajan Kash Patelin sähköpostin.

Ryhmä on julkaissut lisäksi verkossa Patelista kuvia ja muuta henkilökohtaista materiaalia.

FBI on vahvistanut, että "pahantahtoiset toimijat" ovat ottaneet Patelin henkilökohtaiset sähköpostiviestit kohteekseen.

– Kyseessä olevat tiedot ovat vanhoja eivätkä sisällä hallituksen tietoja, FBI totesi lausunnossaan perjantaina paikallista aikaa.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on luvannut jopa 10 miljoonan dollarin palkkion tiedoista, jotka johtaisivat Handala-hakkeriryhmän jäsenten tunnistamiseen. Ryhmä on myös aiemmin kohdistanut hyökkäyksiä Yhdysvaltain hallituksen virkamiehiin.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on varoittanut iranilaisten toimijoiden mahdollisista kyberhyökkäyksistä sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopussa ja käynnistivät Lähi-idän sodan.