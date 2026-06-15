Joka neljäs suomalainen sijoittaa lomarahojaan.
23 prosenttia lomarahan saajista sijoittaa osan lomarahoistaan ja kaksi prosenttia kaikki lomarahansa, ilmenee OP Pohjolan Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.
Nuoret aikuiset ovat innokkaimpia sijoittajia. 26–34-vuotiaista lomarahan saajista jopa 40 prosenttia kertoo sijoittavansa lomarahojaan.
Lomaraha on useissa työsuhteissa maksettava lisäpalkkio, joka on tavanomaisesti noin puolet loma-ajan palkasta.
Kyselytutkimukseen vastasi toukokuussa 1 200 täysi-ikäistä suomalaista. Virhemarginaali on koko vastaajajoukon osalta enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.