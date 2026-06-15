Yhdysvaltain Tara Davis-Woodhall vastasi huimasta tuloksesta Los Angelesin yleisurheilukisassa. Hän venytti pituushypyssä uuden maailman kärkituloksen 7,20.
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Lukema oli myös yhdysvaltalaisen uusi ennätys. Parannusta tuli kaksi senttiä. Tuloksen kovuutta kuvastaa se, että viimeisen 15 vuoden aikana ollaan harvemmin ylletty vastaaviin lukemiin.
Davis-Woodhall venytti myös toisella kierroksella ja kolmannella kierroksella yli seitsemän metrin, mutta myötätuulta oli liikaa. Kolmannella kierroksella tuli noteeraus 7,25. Se on 2000-luvun kovin myötätuulitulos.
Kilpailu on vielä käynnissä.
Katso pääkuvan videolta Davis-Woodhallin hyppy.