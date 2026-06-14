Ukrainassa on optimismia ilmassa EU-neuvotteluiden suhteen.

Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelut alkavat huomenna Luxemburgissa.

Virallisesti neuvottelut avattiin jo kaksi vuotta sitten, mutta Unkarin edellinen hallitus esti niiden etenemisen.



Monivaiheinen neuvotteluprosessi vie yleensä vuosikausia, mutta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on toivonut erityisjärjestelyjä, joilla liittyminen olisi mahdollista jo ensi vuonna.

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MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen on Ukrainassa Odessan kaupungissa. Nurmisen mukaan kaupungissa on optimismia ilmassa nopeiden EU-neuvotteluiden suhteen.

Nurmisen mukaan ukrainalaiset eivät usko kuitenkaan mihinkään pikavoittoihin EU‑jäsenyyden kanssa.

– Mielipidetutkimuksissa kymmenen vuotta on sellainen aika, kun ukrainalaiset katsovat, että Ukraina voisi olla jonkinlainen hyvinvoiva EU‑maa.

Nurmisen mukaan EU‑kannatus on hiipinyt Ukrainassa jatkuvasti ylöspäin.

– Ennen sotaa kannatus oli vain 50 prosenttia. Nyt yli 80 prosenttia haluaa pikimmiten EU‑jäseneksi.

Nurminen toteaa, että paljon puhutu korruptio on samaan aikaan kaikkien mielessä Ukrainassa.

– Valtion johtoon ja virkamiehistöön ei luoteta. Ja nämä jäsenyysneuvottelut, joissa yksi merkittävin seikka on nimenomaan korruption kitkeminen, niin siitä toivotaan paljon.

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