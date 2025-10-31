Yhdysvalloissa on noussut kohu väitteistä, joiden mukaan FBI:n johtaja Kash Patel olisi käyttänyt julkisia varoja lennättääkseen tyttöystävänsä yksityisille matkoille eri puolille maata.

The Daily Beast -lehden mukaan Patel nähtiin viime lauantaina Pennsylvanian State Universityn Bryce Jordan Centerissä, missä hänen laulajatyttöystävänsä Alexis Wilkins esiintyi viikonloppuna Real American Freestyle -showpainitapahtumassa.

Lehden mukaan Patelin koneen julkiset lentolokitiedot paljastavat, että kone laskeutui Pennsylvanian State Collegen lentokentälle 25. lokakuuta, samana päivänä kun tapahtuma järjestettiin.

Lokitiedoista käy myös ilmi, että Patelin käyttämä yksityiskone olisi liikkunut samana päivänä Pennsylvaniasta Nashvilleen ja sieltä edelleen Teksasiin.

Kritiikkiä ex-agentilta

Patelin deitti-ilta on noteerattu amerikkalaismedian lisäksi myös entisen FBI-agentin Kyle Seraphin podcastissa.

Hän arvosteli ohjelmassaan kovasanaisesti FBI-johtajan käyttäneen kalliita valtion resursseja henkilökohtaiseen tarkoitukseen.

FBI tai Patel eivät ole kommentoineet väitteitä julkisesti.

The Daily Beast -lehden mukaan FBI:n johtajien on käytettävä hallituksen koneita turvallisen matkustamisen varmistamiseksi. Henkilökohtaisilla lennoilla he korvaavat vain kaupallisen lipun hinnan, mikä jättää veronmaksajien maksettaviksi lopun laskusta, lehti kertoo.

Patelin väitetty huvilentely ei ole ensimmäinen kerta, kun hän joutuu myrskynsilmään henkilökohtaisten matkojen takia.

Toukokuussa CBS uutisoi, kuinka Yhdysvaltain senaatin demokraatit ovat pyytäneet selvitystä Patelin henkilökohtaisista ​​matkoista hallituksen lentokoneilla.

Tutkijoiden arvioidaan perehtyvän Patelin lentotietoihin selvittääkseen, mikä hänen matkojensa tarkoitus oli, paljonko niihin käytettiin viraston varoja ja onko Patel maksanut takaisin mahdollisista yksityismatkoista aiheutuneet kulut.

FBI ei halunnut toukokuussa kommentoida Patelin lentoaikatauluja turvallisuussyistä.