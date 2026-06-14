Brasiliassa tänään sattuneesta helikopterionnettomuudesta on saatu lisätietoa.

Kaksi helikopteria törmäsi toisiinsa ilmassa Rio de Janeirossa tuhoisin seurauksin.

Uutistoimisto AP kertoo poliisin tietoihin viitaten, että amerikkalainen laulaja ja koomikko Oliver Tree oli lentoviranomaisille luovutetussa matkustajaluettelossa. Onnettomuudessa kuolleiden ruumiita ei ole kuitenkaan vielä pystytty tunnistamaan.

Kuusi ihmistä menehtyi kahden helikopterin törmättyä toisiinsa ilmassa, paikallinen palokunta kertoo.

Palokunnan mukaan helikopterit törmäsivät toisiinsa sähköautoliikkeen yläpuolella. Helikopterit putosivat autoliikkeen pysäköintialueelle aiheuttaen tulipalon, jossa tuhoutui ainakin 20 ajoneuvoa.

Kaikki onnettomuudessa kuolleet olivat helikoptereissa olleita ihmisiä.

Onnettomuuden nähnyt silminnäkijä kertoo nähneensä, kuinka yksi matkustaja oli hypännyt ulos putoavasta onnettomuushelikopterista.

– Se oli kamalaa, täysin kammottavaa, silminnäkijä kertoo.