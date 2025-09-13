FBI:n johtaja Kash Patelin sanat murhatulle laitaoikeistoaktivisti Charlie Kirkille ovat herättäneet kummastusta mediassa.

Patel totesi ampumista käsitelleen FBI:n lehdistötilaisuuden yhteydessä seuraavasti:

"Ystävälleni Charlie Kirkille. Lepää nyt veljeni. Me pidämme vahtia ja näen sinut Valhallassa."

The Times Of India -lehden artikkelissa kummastellaan, että miksi hinduperheessä varttunut Patel viittaa vanhaan Pohjolan uskontoon.

– Pohjoismaisessa mytologiassa uskotaan, että urheasti taistelussa kuolleet soturit ovat Odin-jumalan valittuja ja pääsevät Valhallaan.

Toisaalta jutussa mainitaan, että Patel ei ole julkisesti puhunut uskostaan.

Patel joutui negatiivisen huomion kohteeksi, kun FBI otti ensin kiinni väärän henkilön Kirkin ampumisesta epäiltynä. Patelia luonnehdittiin ammattitaidottomaksi ja Valhalla-kommentti on lisännyt sosiaalisessa mediassa lisää vettä myllyyn.

Kommenteissa ihmetellään, miksi Patel puhuu Valhallasta, kun Kirk on kristitty.

The Economic Times puolestaan huomauttaa, että Yhdysvaltain merijalkaväen sotilaat käyttävät sanontaa ”Until Valhalla” kunnianosoituksena kaatuneille tovereilleen. Patel tai Kirk eivät ole kuitenkaan palvelleet armeijassa.

