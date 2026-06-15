Tutkimuksessa simuloitiin siirtymistä viisipäiväisestä työviikosta nelipäiväiseen niin, että työntekijöiden ansiotaso säilyy ennallaan.
Nelipäiväinen työviikko ilman korvaavaa tuottavuuden kasvua leikkaisi Suomen metsä- ja terästeollisuuden vientituloja merkittävästi, arvioi tuore tutkimus.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Aalto-yliopiston tutkijoiden mukaan metsä- ja terästeollisuuden vientitulot alenisivat neljän vuoden aikana jopa 2,4 miljardia euroa. Prosenteissa mitattuna pudotus olisi 6,3 prosenttia.
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Vientitulojen laskusta seuraisi myös työllisyyden väheneminen, jonka arvioidaan olevan noin 3 700 henkilötyövuotta suoraan vientiyrityksissä ja noin 8 000 henkilötyövuotta laajemmassa arvoketjussa.
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Tutkijat pitävät työajan lyhentämisen tuottavuushyötyjä epätodennäköisinä, koska jatkuvatoimisessa teollisuudessa tuottavuuteen ei voi juuri vaikuttaa työvuorosuunnittelulla.
Tutkijoiden mukaan pääomavaltaisessa teollisuudessa käytetään teknologiaa, jossa tuotantotapa ja -kapasiteetti lukitaan investointihetkellä tehdaslaitoksen elinkaaren ajaksi.
Tutkimuksessa simuloitiin siirtymistä viisipäiväisestä 40 tunnin työviikosta nelipäiväiseen 32 tunnin viikkoon niin, että työntekijöiden ansiotaso säilyy ennallaan.