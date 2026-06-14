Yhdysvaltain Kenneth Bednarek oli hurjassa vauhdissa yleisurheilun Los Angelesin GP-kisan sadalla metrillä. Bednarek kellotti ajan 9,72. Vaikka se ei ole 2,4 metrin myötätuulen takia tilastokelpoinen, on se yksi kaikkien aikojen kovimmista tuulituloksista.

Sallituissa oloissa juostu Jamaikan Usain Boltin maailmanennätys on 9,58. Liian kovan myötätuulen vuoksi Bednarekin aika ei mahdu kaikkien aikojen listalle, mutta jos katsotaan pelkkiä myötätuulituloksia, niin se nousee Asafa Powellin kanssa jaetulle nelostilalle. Jos tulos olisi ollut sallituissa oloissa, olisi Bednarek noussut kaikkien aikojen listalla jaetulla neljännellä tilalla.

Bednarek oli kisan ykkönen ennen maanmiestään Christian Colemania, jonka aika oli 9,84. Kolmanneksi tullut Ghanan Abdul-Rasheed Saminu jäi kakkospaikasta neljä sadasosaa.

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