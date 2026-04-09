Itänaapurilla on suuria turvallisuushuolia aivan Voitonpäivän alla.

Venäjä saattaa supistaa tai jopa perua symbolisen Voitonpäivän paraatin Moskovassa sekä Pietarissa, kertovat The Moscow Times sekä Kyiv Post.

Syynä tähän ovat Ukrainan toistuvat pitkän kantaman iskut Venäjän rajojen sisälle.

Aiheesta on puhuttu viime päivinä aktiivisesti venäläisillä Telegram-kanavilla. Muun muassa venäjämielinen sotabloggaaja Ilja Tumanov väittää Solovjov LIVE -ohjelmassa, että paraatin ilmailuosuus olisi jo päätetty perua.

– Kuvitelkaa "ojennus, huomio" ja yhtäkkiä ilmoitetaan ohjusvaarasta. Mitä aukiolla ja sen ympärillä sitten tapahtuisi? Se olisi merkittävä kolaus mediakuvaan, vaikka mihinkään ei osuisi, Tumanov kertoo.

Tumanov perustelee väitettään myös sillä, että maavoimien piti harjoitella 5. huhtikuuta paraatia, mutta tämä peruttiin "erityisohjeisiin" vedoten. Hänen mukaan on mahdollista, että paraati järjestettäisiin poikkeuksellisesti myöhempänä ajankohtana, kuten korona-aikana poikkeuksellisesti tehtiin.

Kreml ei ole toistaiseksi antanut minkäänlaista signaalia sille, että Voitonpäivän paraatia supistettaisiin tai se peruttaisiin. Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskovin mukaan Venäjä normaalisti "valmistautuu Voitonpäivän juhlintaan".

Ukraina on laajentanut viime aikoina iskujaan ja tuhonnut muun muassa merkittävää satama- öljyinfrastruktuuria aivan Suomen lähimaastossa. Ukrainan on kerrottu maaliskuussa lähettäneen hyökkäysdrooneja enemmän Venäjälle kuin Venäjä on lähettänyt Ukrainaan, kertoo . Tätä ei ole tapahtunut toistaiseksi kertaakaan Ukrainan sodan aikana.