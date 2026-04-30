Voitonparaati on Venäjän hallinnon vuosittainen kohokohta.
Voitonpäivänä, 9. toukokuuta, Venäjällä juhlitaan Neuvostoliiton voittoa natsi-Saksasta. Tänä vuonna Punaisella torilla ei kuitenkaan nähdä panssaroituja ajoneuvoja tai ohjusjärjestelmiä. Kreml vahvisti huhut paraatin pienentämisestä aiemmin tällä viikolla.
Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan paraatia supistetaan ukrainalaisterroristien uhkan vuoksi.
Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro Aleksanteri-instituutista sanoo MTV Uutisille, että kotimaassa olevasta kalustosta on myös pulaa.
– Raskasta kalustoa ei varmaankaan ole liiemmälti näyttää paraatissa, sillä se on Ukrainan rintamalla. Venäjä ei varmastikaan halua kalustoa myöskään paraatiin droonien maalitauluksi, Kangaspuro sanoo.
Putin pyysi eilen puhelimessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia välittämään Ukrainalle ehdotuksensa voitonpäivän tulitauosta. Ukrainan vastausta odotetaan yhä.
Kangaspuro pitää iskuja mahdollisena.
– Venäjä toivoo tulitaukoa voitonpäiväksi. Jos se ei toteudu, niin on melko oletettavaa, että Ukraina saattaa yrittää iskua, Kangaspuro sanoo.