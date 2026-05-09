Moskovassa vietetään tänään voitonpäivää. Paraati kesti vain alle tunnin verran.
Venäjän presidentti Vladimir Putin oli lauantaina paikalla pitämässä puhetta ja seuraamassa voitonpäivän juhlallisuuksia.
Juhlallisuudet olivat kuitenkin tänä vuonna aiempia vuosia pienimuotoisemmat, koska jopa monet Venäjän entiset liittolaiset jättivät ne väliin.
Voitonpäivän keskiössä on joka vuosi ollut aamupäivällä Moskovan Punaisella torilla järjestettävä sotilasparaati. Tänä vuonna paraati jäi tyngäksi. Voitonparaati alkoi kymmeneltä Suomen aikaa ja kesti alle tunnin.
Venäjän ulkoministeriön julkaisema luettelo vuoden 2026 paraatiin osallistuvista on Moskovan nykyhistorian lyhin.
Voitonpäivänä juhlitaan Neuvostoliiton voittoa natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa ja Venäjällä päivään liittyy vahvoja tunteita. Voitonpäivällä on tärkeä rooli venäläisten kansallisidentiteetin kohottajana.
Jännittynyt tilanne
Putin julisti yksipuolisen tulitauon voitonpäivän viikonlopun ajaksi sen pelossa, että Ukrainan droonit olisivat pilanneet hienot juhlallisuudet. Syynä pelkoon on myös pidetty Ukrainan toistuvia iskuja syvälle Venäjän alueelle. Lisäksi useita Venäjän korkea-arvoisia upseereita ja virkamiehiä on salamurhattu.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan julisti oman tulitaukonsa alkamaan jo ennen viikonloppua. Venäjä ja Ukraina syyttävät toisiaan erillisten tulitaukosopimusten rikkomisesta.