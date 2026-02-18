Olympialaisten parisprintissä viimeisellä osuudella kaatunut Jasmin Kähärä otti Suomen romahduksen raskaasti.

Kähärä kamppaili parinsa Jasmi Joensuun kanssa jopa mitalista viimeiselle osuudelle lähdettäessä. Kähärä kuitenkin kaatui loppulaskussa ja putosi lopulta sijalle yhdeksän.

Kähärä joutui keräilemään voimiaan saavuttuaan median eteen itkuisena.

– Ei ole fyysisiä vammoja, Kähärä kertoi tilanteestaan.

– Olin vain liian hapoilla. Tiedän, että olen parhaimmillani tosi hyvä laskemaan, kun on toimintakyky kehossa. Pystyin kahdella aikaisemmalla kiekalla hyödyntämään sitä tosi hyvin ja kyllä minä vikalle kiekalle lähtiessä luotin siihen, että pystyn pitämään asemat ja taistelemaan mitalista, mutta tuli vain liikaa happoa vikassa nousussa, hän myönsi.

Kaatuminen ei johtunut Kähärän mukaan muusta kuin oman jaksamisen loppumisesta. Hän oli asiasta ihmeissään, sillä tunsi ennen päätösosuutta voimiensa riittävän hyvin.

– Tuntui kahden ekan osuuden jälkeen, etten ole mitenkään antanut kaikkeani ja että siellä olisi vielä varastossa, mutta ehkä oli sellainen flowtila, että ei ihan tavallaan tuntenut sitä, miten hapolla olin. Sitten se tuli vähän päin seinää vikassa nousussa.

Jasmi Joensuu näki kaksikon tehneen kaiken voitavansa.

– Totta kai lähdimme tähän päivään haastajina. Tiesimme, että pystymme tekemään tosi hienon tuloksen. Lähdimme tosi rohkeasti hiihtämään ja päätimme, että teemme rohkean taktiikan.

– Oli se sitten yhdeksäs tai kolmas sija, niin olen silti tosi ylpeä joukkueesta. Teimme kaiken niin hyvin kuin pystyimme, Joensuu tiivisti.

– Olen itse ollut samassa tilanteessa kuin "Jaska" tänään. Se tuntuu äärimmäisen pahalta. Kaikki sympatia Jaskalle, ja olen silti tosi ylpeä meistä molemmista, Joensuu sanoi.