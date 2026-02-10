Olympiasprintin nelonen Lauri Vuorinen harmitteli riskinsä kostautumista.

Kärkikolmikko yllätti Lauri Vuorisen iskullaan Milano-Cortinan sprintin olympiafinaalin alussa. Suomalainen ei päässyt enää imuun.

– Se oli ainut, mikä jäi tästä päivästä kaivelemaan, Vuorinen sanoi.

– Tiedostan, että tyylini hiihtää on riski, että jäädään perälle. Koetin säästää kaiken vikaan nousuun ja loppuun. Tavoitteena oli kakkosnousuun tehdä muutama ohitus ja olla sitten pelipaikoilla. En odottanut tuota, ja tuo oli pahinta, mitä tapahtui.

Suomalainen kertoi, että löisi kaiken peliin alkuun, jos saisi vetää finaalin uudestaan. Hän kuitenkin pohti, ettei tiedä, olisiko hänestä silti ollut korkeammalle.

Vaikeuksia

Vuorinen kertoi tehneensä eilen poikkeuksellisen hyvän avaavan treenin, jossa tuntui, että "nyt kulkee". Odotukset ja jännittyneisyys nousivat kohti perinteisellä käytyi sprinttiä.

Mies oli kuitenkin lähellä karahtaa tiistaina jo karsintaan. Paikka jatkossa 30 parhaan joukossa irtosi 27. sijalla.

– Karsinta oli vähän heikko. Siinä oli myös suksimurheita. Suksen valinta ei mennyt ihan nappiin.

– Keli kerkesi muuttua aika paljon testitilanteesta meidän karsintaamme. Se ei ollut enää rapsakka, jäinen, vaan oli tullut kosteutta pintaan. Tiesin, ettei sukseni ole siihen paras.