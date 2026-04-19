Vaihdevuodet voivat näkyä kehossa ja jaksamisessa. Lihaskuntoharjoittelulla, ravinnolla ja elämäntapamuutoksilla oireita voi helpottaa.

Vaihdevuosien oireet voivat vaikuttaa laajasti arkeen, ihmissuhteisiin ja työelämään.

– Se on edelleen vähän tabu, aihetta kommentoi Heidi Willman, 44, Huomenta Suomen aamussa.

Willman kertoi omien vaihdevuosioireidensa alkaneen vuonna 2018 munasarjojen poistoleikkauksen jälkeen.

Hänellä vaihdevuosien oireet alkoivat lähes heti leikkauksen jälkeen.

Willmanille kuumat aallot ja runsas hikoilu saattoivat tulla missä tilanteessa tahansa. Oireet korostuivat esimerkiksi stressaavissa ja jännittävissä tilanteissa.

Alettuaan puhua vaihdevuosista ja niiden vaikutuksista julkisesti Willman huomasi nopeasti, että aihe kiinnosti monia.

– Se vaikuttaa niin elämään niin laajalla alueella. Ei vain meihin, vaan myös puolisoon, läheisiin ja työympäristöön, hän luettelee.