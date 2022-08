Keskity näihin asioihin vaihdevuosien aikana: "Viimeinen hetki havahtua"

Vaihdevuodet kuuluvat kaikkien naisten elämään 45–58 ikävuoden välillä, mutta aiheesta on vasta viime vuosina alettu puhua julkisuudessa.

Vaihdevuosissa on kyse siitä, että estrogeenihormonin tuotanto hiipuu ja munasarjojen toiminta lakkaa. Seurauksena voi olla monia vaikeitakin oireita. Lohduttavaa on se, että osaan oireista voi saada helpotusta.

– Vaihdevuodet varsinaisesti tietää vasta jälkikäteen. Se määritetään niin, että kuusi kuukautta viimeisistä kuukautisista on se hetki, jolloin kuukautisia ei sitten enää tule, ylilääkäri Tomi Mikkola kertoo.

Hikoilua ja mielialanvaihtelua

Larm on iloinen, että vaihdevuosista uskalletaan nykyisin puhua avoimemmin, mutta ymmärtää, miksi moni on halunnut ennemmin vaieta aiheesta.

– Kaikki ihailevat nuoruutta ja elinvoimaisuutta. Kukapa sitä haluaisi tunnustaa ja myöntää, että ikää on tullut, Larm arvioi.

Ei pelkästään huonoa

– Itse ajattelisin niin, että nainenhan on juuri parhaassa iässä vaihdevuosissa. Usein elämässä on päästy vaiheeseen, jossa ollaan uran huipussa, vahvasti yhteiskunnassa ja vahvasti vaikuttamassa. Ei pidä ajatella niin, että siinä on vain vanhuus enää, Mikkola pohtii.