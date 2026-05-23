Kuukautiskierto voi vaikuttaa siihen, miltä liikunta tuntuu eri aikoina kuukaudesta. Asiantuntija kertoo, miten kuukautiskierto kannattaa oman liikunnan suunnittelussa ottaa huomioon.
Lisääntymisikäisillä kuukautiskierto voi vaikuttaa yllättävän paljon siihen, millainen liikunta tuntuu hyvältä eri aikoina kuukaudesta, kertoo Elixian valmennuksen aluepäällikkö Nina Kangasniemi Huomenta Suomessa.
– Se voi vaikuttaa siihen, mistä liikuntamuodosta missäkin vaiheessa kiertoa nauttii, Kangasniemi sanoo.
Kuukautiset eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että liikunta pitäisi jättää tauolle. Liikuntaa voi rytmittää eri vaiheisiin sopivaksi.
Kangasniemen mukaan kuukautisten aikana moni suosii rauhallisempaa liikuntaa, kuten joogaa, pilatesta tai muuta kevyempää harjoittelua.
– Yleensä kuukautisten aikana ihmiset tykkäävät liikkua vähän miedommilla liikuntatavoilla, hän kertoo.
Kuukautisten jälkeen energiatasot voivat puolestaan nousta, jolloin myös tehokkaampi harjoittelu voi tuntua luontevalta.
– Heti kuukautisten jälkeen on usein se hetki, jolloin kannattaa tehdä kovempaa harjoittelua, Kangasniemi sanoo.
Kangasniemi kuitenkin muistuttaa, että kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä eikä yhtä oikeaa tapaa ole.