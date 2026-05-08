Suomalaista Jukka Salovaaraa kaavaillaan EU:n suurlähettilääksi Britanniaan.
Euroopan unioni aikoo nimittää ulkoministeriön valtiosihteerin Jukka Salovaaran EU:n suurlähettilääksi Britanniaan, kertoo yhdysvaltalaislehti Politico. Asian on vahvistanut lehdelle kolme nimettömänä pysyvää EU-diplomaattia.
Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin Helsingin Sanomat.
Politicon lähteiden mukaan Salovaaraa pidetään laajasti verkostoituneena diplomaattina.
Salovaara on toiminut ulkoministeriön valtiosihteerinä vuodesta 2022 lähtien. Valtiosihteeri on ministeriön korkein virkamies.