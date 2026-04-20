Poliisi tutkii Suomessa ensimmäisiä tapauksia, joissa vakavia rikoksia on tilattu alaikäisiltä palkkiota vastaan. Rikospaikan Murharyhmässä keskusteltiin tilausrikoksista, joihin liittyvät lähes aina huumeet.

– On meillä ollut kautta historian tilaustöinä tehtyjä rikoksia, vakaviakin. Nyt on ollut tapauksia, joissa on hyvin nuoria rikoksentekijöitä, jopa alaikäisiä, ja se tässä on huolestuttava asia, rikosylikomisario (evp.) Tero Haapala sanoo.

– Suurin syy näille väkivaltateoille ovat huumausaineet, rikostarkastaja (evp.) Petri Rainiala lisää.

Tilausrikokset eli crime as a service -tapaukset ovat tuttuja Ruotsista, mutta nyt ne ovat Suomessakin. Kokeneet poliisit muistuttavat, että Suomi on onneksi kuitenkin kaukana Ruotsin tilanteesta.

– Meidän ja Ruotsin järjestäytynyt rikollisuus eivät ole verrannollisia keskenään. Ne on tavallaan ihan eri sarjassa, Rainiala sanoo.

– Ruotsissa tapahtuu paljon ampuma-ase- ja räjähderikoksia. Se kehitys Ruotsissa on tapahtunut hyvin pitkän aikavälin aikana ja siihen on vaikuttanut moni asia. Muun muassa se, että ihmisiä on asettunut paljon samalle alueelle, jossa on työttömyyttä, kouluttamattomuutta, sosiaalisia ongelmia ja muita. Se on ollut pohja, jolle nämä rikollisverkostot ovar rakentuneet. Suomessa ei ole vielä näin paha tilanne eikä toivottavasti tulekaan, mutta asialle on tehtävä jotain. Moniviranomaisyhteistyöllä pitää puuttua nuorten tekemisiin, vanhempi strateginen neuvonantaja Jari Kinnunen toteaa.

Kinnusen mukaan Suomi ei ole vielä Ruotsin tiellä.

– Mittakaava pitää muistaa: meillä on yksi tapaus, siellä on satoja.

Kokeneiden poliisien mukaan alaikäisiä houkutellaan rikosten tekemiseen pienilläkin summilla ja rikollisuuden "glamourilla". Nuoret eivät ymmärrä tekojen seurauksia.