Cameron Diaz ja Benji Madden saivat kolmannen lapsensa.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Cameron Diaz, 53, ja Good Charlotte -yhtyeestä tunnettu muusikko Benjamin "Benji" Madden, 47, kertoivat Instagram-tileillään saaneensa kolmannen lapsen.

– Cameron ja minä olemme onnellisia, innoissamme ja tunnemme olevamme todella siunattuja voidessamme ilmoittaa kolmannen lapsemme, Nautas Maddenin, syntymästä. Tervetuloa maailmaan, poika! päivityksessä kerrotaan.

Diaz ja Madden ovat olleet tarkkoja lapsiensa yksityisyyden suhteen. He eivät julkaisseet kuvaa vastasyntyneestä, vaan kuvan laivasta ja lapsen nimen merkityksestä, jossa lukee: "Merimies, navigaattori, matkailija."

Diaz ja Madden menivät naimisiin vuonna 2015 ja heillä on myös vuosina 2019 ja 2024 syntyneet lapset.

Cameron ja Benji käyttivät tiettävästi sijaissynnyttäjää ainakin ensimmäisen lapsensa saamiseksi, sen jälkeen kun he olivat yrittäneet vuosia saada lasta muun muassa koeputkihedelmöityksen ja muiden hedelmöityshoitojen avulla.

Joitakin vuosia sitten Diaz jakoi mietteitään äidiksi tulemisesta nelikymppisenä.

– Se on avautunut täysin. Olen innoissani. Minulla on vielä 50 tai 60 vuotta jäljellä, sillä haluan elää 110-vuotiaaksi, koska minulla on pieni lapsi.

Taannoin Diaz myös hehkutti sitä, millainen isä Madden on heidän lapselleen. Diazin mukaan Madden muun muassa laulaa paljon kotona.