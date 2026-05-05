Syyttäjä ei tyydy viime viikolla annettuun Anneli Auerin vapauttavaan tuomioon.

Valtakunnansyyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyytensä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 29.huhtikuuta antamaan vapauttavaan tuomioon Anneli Auerin ja Jens Kukan seksuaalirikosasiassa.

Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Asiaan on ilmoitettu tyytymättömyyttä, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti.

Päätös tyytymättömyyden ilmoittamisesta vastaa koko syyttäjäryhmän yhteistä käsitystä.

Käräjäoikeus hylkäsi Auerin ja Kukan syytteet seksuaalirikosasiassa, jossa asianomistaijna olivat Auerin lapset.

Oikeus hylkäsi yksimielisesti syytteet kokonaisuudessaan.

Tapausta on selvitetty jo noin 15 vuoden ajan.

Auerin nuorimmat lapset olivat kertoneet väitetyistä teoista olivat kertoneet sijaisvanhemmilleen vuonna 2011.

Auer ja Kukka saivat tapahtumista seitsemän ja puolen vuoden ja kymmenen vuoden ehdottomat vankeusrangaistukset.

Myöhemmin lapset peruivat puheensa.

