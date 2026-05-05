Vegas Golden Knights voitti Anaheim Ducksin maalein 3–1 jääkiekon NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen avausottelussa. Voittomaalia edeltänyt tilanne kismittää Ducks-leirissä.

Brett Howden ohjasi Golden Knightsin johtoon toisessa erän alussa, ja Ducksin suomalaishyökkääjä Mikael Granlund tasoitti kolmannen erän puolivälin jälkeen. Maali oli Granlundille pudotuspelikevään kolmas, ja hän on tehnyt seitsemässä ottelussa seitsemän (3+4) tehopistettä.

Vierasjoukkueen ilo jäi lyhyeen, kun Ivan Barbashev palautti Golden Knightsin johtoon reilua minuuttia myöhemmin. Maalia edelsi kiistanalainen tuomaripäätös. Barbashev nimittäin lähetti kiekon Ducks-päätyyn selvästi ennen keskiviivaa, mutta linjatuomarit päättivät jättää pitkän kiekon viheltämättä.

Kiekon perään luistelivat Ducks-puolustaja Jackson LaCombe ja hänen selkäpuolellaan ollut Golden Knights -hyökkääjä Jack Eichel.

Ducksin päävalmentaja Joel Quenneville oli vaihtopenkillä silminnähden raivoissaan.

– Olin selvästi eri mieltä tuomiosta. Se oli selvä pitkä kiekko. Heidän kaverinsa lopetti luistelun, mikä todella ärsytti minua, Quenneville sanoi ottelun jälkeen Sportsnetin mukaan.

– Olimme juuri tehneet maalin. Se oli iso tuomio, joka olisi ollut helppo tuomita (oikein).