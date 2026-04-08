Sota toi Lähi-itään uuden faktan, professori sanoo.

Yhdysvaltojen ja Iranin sopima kahden viikon tulitauko ei ole Israelille hyvä uutinen, sillä Israel ja pääministeri Benjamin Netanjahu "varmasti halusivat jatkaa sotaa", sanoo Helsingin yliopiston Lähi-idän professori Hannu Juusola.

– Israelin kannalta sota on pahasti kesken, Juusola sanoo puhelimitse MTV Uutisille.

Israel ja Yhdysvallat ovat 28. helmikuuta alkaneen sodan aikana tehneet tuhansia ja taas tuhansia ilmaiskua Iraniin, minkä lisäksi kymmeniä Iranin johtajia, mukaan lukien ajatollah Ali Khamenei, on tapettu.

Tästä huolimatta Israel haluaisi, että Iran "tuhottaisiin paljon selvemmin", Juusola arvioi. Israel haluaisi käytännössä varmistua, ettei Iran nouse pitkään aikaan jaloilleen.

Sota jäi kesken

Sekä Yhdysvallat että Israel sanoivat sodan alussa, että ilmaiskujen tavoite on mahdollistaa vallan vaihto Iranissa.

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelut eivät tähän tavoitteeseen uskoneet alun alkaenkaan, eikä Valkoinen talo olekaan juuri pitänyt vallanvaihtoa esillä julkisissa kannanotoissaan enää viikkoihin.

– Israel on paljon voimakkaammin sitoutunut ajatukseen Iranin hallinnon kaatamisesta, Juusola sanoo.

Vaikka Iranin poliittisen ja sotilaallisen johdon rivit ovat harventuneet, on islamistisen hallinnon asema maassa ainakin lyhyellä tähtäimellä vahvistunut, professori Juusola sanoo.

– Iranissa koetaan, ettei nyt hyökätä vain hallintoa vastaan, vaan sota kohdistuu koko Iraniin ja maan infrastruktuuriin, Juusola sanoo.

"Parempi kuin ei mitään"

Israelille yli kuukauden sota Irania vastaan on kuitenkin selvästi "parempi kuin ei mitään", Juusola painottaa.

Vaikka Iranille arvioidaan olevan yhä huomattava määrä ohjuksia ja drooneja käytössään, on sen sotilaallinen iskukyky väistämättä heikentynyt.

Lisäksi jo viime kesänä voimakkaiden iskujen kohteena ollut Iranin ilmapuolustus on entistäkin heikommassa jamassa. Tämä antaa Israelille mahdollisuuden tehdä tulevaisuudessa helpommin iskuja.

– Israel tulee varaamaan oikeuden puuttua tilanteeseen tulevaisuudessakin, ellei Yhdysvallat todella ala Israelia painostaa, Juusola katsoo.

Strategia muuttui

Lokakuun 2023 Hamasin hyökkäyksen jälkeen Israel suuressa kuvassa muutti Lähi-idän strategiaansa.

Tuohon asti se oli "leikannut nurmikkoa". Käytännössä tämä tarkoitti tasaisia, mutta verrattain pienimuotoisia hyökkäyksiä esimerkiksi Iranin ydinohjelmaa ja Libanonissa toimivaa Hizbollahia vastaan.

Hamasin tuhoisa, yli tuhat ihmishenkeä vaatinut yllätyshyökkäys aiheutti Israelissa kuitenkin sen, että se haluaa varsinkin Gazan ja Libanonin suhteen jotakuinkin täydellisen toimintavapauden, Juusola sanoo.

Gazasta Israel onkin todennut, ettei palestiinalaisilla tule olemaan roolia alueen hallinnassa.

"Seuraava konflikti"

Vaikka Yhdysvallat ja Iran saisivat rauhan aikaiseksi, jää Lähi-itä konfliktin jäljiltä epävarmaan tilanteeseen.

Israel on Yhdysvaltojen tuella käytännössä toiminut Lähi-idässä viimeiset kaksi ja puoli vuotta "pidäkkeettä", toteaa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta.

Tämä todennäköisesti häiritsee ennen kaikkea Turkkia.

Alaranta arvioikin, että Israelin ja Turkin yhteenotto on Lähi-idän "seuraava konflikti".

– Israelilla ja Turkilla on ristikkäiset tavoitteet. Bashar al-Assadin jälkeinen Syyria rakentuu Turkin ohjenuorassa, minkä Israel näkee tulevaisuudessa olevan uhka, Alaranta sanoo.

Lisämyrkkyä Istanbul tarjoaa Jerusalemille pitämällä kiinni kahden valtion mallista eli käytännössä itsenäisestä Palestiinasta. Ristiriitoja Israelin ja Turkin välillä lisää myös itäisen Välimeren tilanne, jossa maiden intressit eivät kohtaa.

Lähi-idän tulevaisuutta vaikeuttaa entisestään se, että Iran levitti sodan ilmaiskuillaan lukuisiin Lähi-idän valtioihin, ja arabimaat pelkäävät Iranin olevan kostonhaluinen.

– Konflikti toi Lähi-itään uuden faktan: Iran ikään kuin hallitsee Hormuzinsalmea. Sota toi uuden elementin ratkaisun sijaan, Lähi-idän professori Juusola sanoo.

Hormuzinsalmen kautta kulkee viidennes maailman öljykaupasta. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump piti tulitauon ehtona juuri Hormuzinsalmen avaamista.