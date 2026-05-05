Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut. THL:n uusi, 100 kohdan katsaus ehdottaa toimia muun muassa henkisen kriisinkestävyyden ja sisäisen turvallisuuden vahvistamiseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut kokonaisturvallisuuden katsauksen, jossa esitetään yli sata toimenpidesuositusta Suomen turvallisuuden ja väestön kriisinkestävyyden parantamiseksi.

Suositukset koskevat muun muassa henkistä kriisinkestävyyttä, terveysturvallisuutta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja sosiaaliturvaa.

– Katsauksemme tarkoituksena on puhutella kansalaisia ja päättäjiä tilanteessa, jossa käynnissä olevat sodat, ilmastonmuutos, tekoäly ja maailmanlaajuiset terveysuhkat haastavat voimakkaasti yhteiskunnan rakenteita, arjen turvallisuutta ja ihmisten henkistä kriisinkestävyyttä, sanoo yksikönpäällikkö Anna Katz THL:stä.

Työn taustalla on THL:n mukaan turvallisuusympäristön merkittävä muutos. Katsauksessa kuvataan suositusten lisäksi sitä, miten THL osallistuu turvallisuuden rakentamiseen ja millä tavoin laitoksen toiminta ylläpitää terveyden ja arjen turvaamisen perustaa.

– THL:n vastuulla on esimerkiksi terveysuhkien torjunta. Tartuntataudit, biologiset ja kemialliset uhkat sekä sään ääri-ilmiöt voivat häiriö- ja poikkeusoloissa vaarantaa väestön terveyden ja kuormittaa merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuoltoa, Katz sanoo.