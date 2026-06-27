Venäläisdiplomaatin mukaan EU:n pakotteet epäonnistuivat.

EU on asettanut Venäjälle laajoja pakotteita sen jälkeen, kun maa aloitti laajan hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022.

Venäjän ulkoministeriön pakotteisiin erikoistunut lähettiläs Aleksander Trofimov sanoo venäläisuutistoimisto Tassin mukaan, että maa on kestänyt ja selättänyt pakotteiden aiheuttaman taloussodan hallituksen, yhteiskunnan ja yritysmaailman johdonmukaisten ponnistelujen ansiosta.

– Länsimaiden yritykset kuristaa Venäjää taloudellisesti ovat osoittautuneet epäonnistuneiksi, sillä Moskova on kestänyt pakotteiden salamasodan, Trofimov kertoi Tassille Valdain keskustelufoorumissa.

EU:n pakotteiden piiriin kuuluu talouspakotteita, henkilöpakotteita, diplomaattisia toimia ja viisumitoimenpiteitä.

Pakotteiden tarkoituksena on saada Venäjä lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan.

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