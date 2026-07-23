Argentiinan jalkapalloliitto AFA kiistää sen, että liiton puheenjohtaja Claudio Tapia ja talousjohtaja Pablo Toviggino olisi kutsuttu todistamaan oikeuteen Yhdysvalloissa. Silminnäkijätiedot kertovat kuulusteluista New Yorkin lentokentällä.

Argentiinalaismedia Infobae on uutisoinut, että FBI-agentit olisivat pidätelleet ja kuulustelleet Tapiaa ja Toviginnio New Yorkin lentokentällä juuri ennen Argentiinan MM-joukkueen kotilentoa. Uutisen mukaan viranomaiset olisivat pyytäneet haltuunsa myös molempien miesten elektronisia laitteita ja puhelimia.

AFA kiistää tämän tiedotteessaan, mutta kertoo, että kolmas osapuoli oli kutsuttu oikeuteen Yhdysvalloissa antamaan todisteita useista, myös jalkapalloliittoon kuuluvista, ihmisistä. AFA ei paljastanut kolmannen osapuolen henkilöllisyyttä.

Silminnäkijätietojen mukaan Argentiinan MM-joukkue oli lentokentällä valmistautumassa astumaan tilauslennolleen, kun FBI-agentit kuulustelivat Tapiaa ja Tovigginoa noin 30 minuutin ajan kentälle parkkeeratussa bussissa.

Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat Infoabaen mukaan yli 300 miljoonan dollarin arvoisia kaupallisia sopimuksia, jotka ovat liitoksissa AFA:han. Tutkimus on osa laajempaa Argentiinan jalkapallon rahakuvioita koskevaa tarkastusta. Siihen liittyen tehtiin myös rahanpesuratsioita viime joulukuussa.

Argentiina hävisi MM-finaalissa Espanjalle 0–1 jatkoajan jälkeen.

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