Temutullin vaikutusta hintoihin ei vielä tiedetä.

Tänään astuu voimaan uusi kolmen euron tullimaksu EU:n ulkopuolelta tilatuille enintään 150 euron verkkokauppaostoksille.

EU-asetuksella halutaan puuttua halpatuontilähetysten merkittävään kasvuun ja pakettitulvan seurauksiin.

Tullin maksaa myyjätaho. Vielä ei tiedetä, miten se vaikuttaa verkkokaupan hintoihin.

Pakettiliikenne erityisesti kiinalaisista verkkokaupoista on viime vuosina kasvanut vauhdilla, ja suurin osa yksityishenkilöiden vastaanottamista halpalähetyksistä tulee Kiinasta.

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PostNord kommentoi MTV Uutisille aikaisemmin, että tullimaksut saattavat hillitä ostoja kiinalaisista verkkokaupoista.