Suomalaiset käyttävät tekoälyä ylivoimaisesti eniten tiedon hakemiseen. Asiantuntija toivoo, että ihmiset muistaisivat myös tekoälyyn liittyvät riskit.

Tekoäly on löytänyt tiensä suomalaisten elämään. MTV Uutisten teettämästä kyselystä selviää, että yli puolet suomalaisista käyttää jotain tekoälysovellusta. Eniten tekoälyä käytetään tiedonhankintaan.

Tässä jutussa käymme läpi kyselyn tärkeimmät havainnot. Tuloksia analysoi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos.

Lue myös:

1. Suurin osa käyttää tekoälyä, mutta kieltäytyjiäkin on

Suomalaisista suuri osa käyttää tekoälyä suhteellisen säännöllisesti. Tästä huolimatta joka kolmas kertoo, ettei käytä tekoälyä ollenkaan.

Alla luvut suomalaisten tekoälyn käytöstä. Kyselyyn kokonaisuudessan vastasi noin 812 ihmistä.

2. Tekoäly ei tarjoa faktoja

Tekoälyä käytetään suurimmaksi osaksi tiedonhankintaan, erilaisten kysymysten kysymiseen sekä faktantarkastukseen.

Tekoälysovellusta käytetään hakukoneen tavoin, mutta kysymykset ovat usein verkkohakua epäsuorempia ja keskustelevampia.

Käyttäjät arvostavat sitä, että tekoälysovellus kykenee vastaamaan epäsuoriinkin kysymyksiin ja että tietoa ei tarvitse etsiä monesta eri lähteestä.

Tekoälyä käytetään myös ongelmanratkaisun tukena. Vastauksia saatetaan etsiä esimerkiksi siihen, miten korjata jokin rikkinäinen asia.

Professori Teemu Roosia yllätti ja jopa huolestutti se, kuinka paljon enemmän ihmiset käyttävät tekoälyä tiedonhankintaan kuin muihin käyttötarkoituksiin.