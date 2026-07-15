Aikaisempi sopimus öljyn hintakatosta raukeaa tänään.
EU-maat ovat sopineet pitävänsä ennallaan venäläisen öljyn hintakaton.
Neuvotteluja uudesta Venäjän-vastaisesta pakotepaketista jatketaan ensi viikolla. Aikaisempi sopimus öljyn hintakatosta raukeaa tänään.
Jos sopimukseen hintakatosta ei olisi päästy, EU olisi voinut joutua nostamaan hintakattoaan. Hintakaton tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljynviennistä saamia tuloja.
Paketti olisi valmistuessaan järjestyksessään 21. EU:n Venäjän-vastainen pakotepaketti.
Venäjän ja Euroopan öljy-yhteistyö on ollut pitkälti poikki Venäjän neljä vuotta sitten Ukrainassa aloittamansa hyökkäyssodan takia. EU kielsi tuolloin raakaöljyn tuonnin Venäjältä