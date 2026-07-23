NBA-seura Miami Heatin toimistolla ollaan ilmiselvästi innoissaan koripallotähti LeBron Jamesista.
Miami Heatin YouTube-kanavalle ilmestyi tiistaina linkki, joka ohjasi 27. heinäkuuta käynnistyvään LeBron Jamesin esittelytiedotustilaisuuteen. Linkki poistettiin pikimmiten.
Heatin tiedottaja kertoi Reutersille, että kyseessä oli ollut virhe henkilökunnalta, joka on valmistautunut Jamesin mahdolliseen saapumiseen.
NBA-legenda on ilmoittanut, että jatkaa uraansa ensi kaudella, mutta uutta seuraa ei ole vielä vahvistettu. Jamesin, 41, jo vuosina 2010–2014 edustama Heat on ollut spekulaatioissa vahvasti mukana.
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Heat hankki aiemmin kesällä todellisen vonkaleen, kun kaksinkertainen MVP-pelaaja Giannis Antetokounmpo siirtyi Miamiin Milwaukee Bucksista.