Venäjällä reagoidaan polttoainepulaan.
Venäjä kielsi keskiviikkona dieselin viennin.
Kielto on osa Venäjän pyrkimyksiä tukea kotimaista polttoainemarkkinaa. Ukrainan toistuvat drooni-iskut venäläisiin öljynjalostamoihin ovat aiheuttaneet maassa paikoin polttoainepulaa ja hintapiikkejä.
Monilla alueilla Venäjällä on jopa tuntikausien jonot polttoainetankeille. Varapääministeri Aleksandr Novak kuvaili polttoainetilannetta Reutersin mukaan monimutkaiseksi ja ymmärsi yleisön huolen tankkausasemilla.
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Novakin mukaan kielto mahdollistaa kotimaisten varastojen kasvattamisen.
Novak sanoi Venäjän myös aloittavan polttoaineen tuonnin heinäkuussa.
Voimassa heinäkuun loppuun
Vientikielto on voimassa heinäkuun 31. päivään asti. Siihen eivät kuulu toimitukset, joista on aiemmin sovittu hallitusten välillä. Venäjällä on tällainen sopimus esimerkiksi Mongolian kanssa.
Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Ukraina pyrkii vahingoittamaan öljynjalostamoihin kohdistuvilla iskuillaan Venäjän taloutta ja luomaan yhteiskuntaan ahdistuksen tunnetta.