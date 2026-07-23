Heinäkuun 23. päivän ja elokuun 23. päivän välistä aikaa kutsutaan mätäkuuksi, eikä suotta, sillä tutkimusten mukaan tänä aikana haavoilla on kaksinkertainen tulehtumisriski.
Mätäkuun aikana on syytä olla huolellinen haavanhoidossa, sillä sekä tutkimus- että kokemustiedon mukaan riski haavojen tulehtumiselle on kaksinkertainen.
– Potilaat välttelevät leikkauksia mätäkuun aikaan, mutta tätä huomaa enemmän vanhempien ihmisten kohdalla. En tiedä, onko mätäkuu-termi tuttu nuoremmille, kertoi yleislääketieteen erikoislääkäri Marja Ahava Mehiläisestä Viiden jälkeen -ohjelmassa vuonna 2024.
Se, miksi haavat tulehtuvat mätäkuussa todennäköisemmin, johtuu Ahavan mukaan lämpötilasta ja ilman kosteudesta, mutta myös muita syitä löytyy.
– Ihmisille sattuu tähän vuodenaikaan enemmän vahinkoja ja kun on pukeuduttu vähiin vaatteisiin, iho menee samoin tein rikki. Haaverin sattuessa haavaan päätyy jo valmiiksi usein likaa.
Ahavan mukaan kesäiset mökki- ja retkiolosuhteet voivat myös olla epäotolliset haavan puhtaana pitämiseen.
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Ei desinfiointiainetta, vesipuhdistus riittää
Koti- tai mökkioloissa paras tapa puhdistaa haava on hanavedellä suihkutus. Vedellä saa haavasta huuhdeltua pois roskat ja maaperästä tulleet bakteerit.
Desinfiointiaine on liian kova aine haavojen puhdistukseen. Se kuivattaa liikaa ja tuhoaa myös hyviä bakteereja, jotka auttaisivat haavaa paranemaan, Ahava kertoo.