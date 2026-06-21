Alun perin perjantaille suunnitellut neuvottelut Lähi-idän sodan päättämiseksi näyttäisivät toteutuvan tänään.
Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance saapui Sveitsiin sunnuntaiaamuna.
Sveitsin ulkoministeriö kertoi lauantai-iltana, että Iranin edustajat olivat niin ikään saapuneet maahan hieman Yhdysvaltoja edustavien Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin jälkeen.
Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä käydä paikan päällä Sveitsin Bürgenstockissa tänään teknisiä neuvotteluja Lähi-idän sodan päättämiseksi.
Pääosapuolten Yhdysvaltojen ja Iranin lisäksi neuvotteluihin osallistuvat välittäjämaat Pakistan ja Qatar.
Vance on arvioinut, että keskusteluja Iranin kanssa käydään todennäköisesti muutaman päivän ajan.
Tällä hotellialueella Sveitsin Bürgenstockissa on tarkoitus keskustella rauhasta Lähi-itään.AFP / Lehtikuva
Vance kommentoi Libanonin tilannetta
Vance kertoi etukäteen toimittajille toivovansa neuvotteluilta edistystä ydinvoimakysymyksessä sekä Libanonin tulitaukokysymyksessä.
– Otsikoista huolimatta asiat ovat itse asiassa menossa siellä [Libanonissa] parempaan suuntaan, Vance sanoi toimittajille ja lisäsi asian vaativan jatkossakin työtä sekä Israelin että Libanonin turvallisuuden varmistamiseksi.