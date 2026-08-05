Unkarissa ydinvoimala pysyy juuri ja juuri toimintakykyisenä.

Ainakin 11 ydinvoimalaa Euroopassa on joutunut rajoittamaan tuotantoaan tai keskeyttämään toimintansa tänä kesänä helleaaltojen vuoksi.

Kriittinen tilanne on tällä hetkellä yhä Romaniassa ja Unkarissa, joiden ydinvoimalat ovat riippuvaisia Tonava-joesta. Kyseinen joen vedenpinta on ollut ennätyksellisen alhaalla ja tämä on aiheuttanut suuria ongelmia sähkön tuottamisessa.

Tänään myös Sloveniasta ilmoitettiin, että maassa jouduttiin vähentämään ydinvoimalan tuotantoa 20 prosenttia.

Ydinvoimalatoiminta Euroopassa Euroopassa ydinvoimaa tuotetaan 16 maassa

Ydinvoimalan reaktori tuottaa lämpöä ydinreaktion avulla

Voimalat tarvitsevat paljon vettä reaktoreidensa jäähdyttämiseen

Monet Keski-Euroopan voimalat käyttävät jokia jäähdytystarkoituksiin

Suomessa ydinvoimalat jäähdyttävät reaktoreitaan merivedellä

Riippuvaisia helteiden korventamista joista

Rannikolla sijaitsevat ydinvoimalat käyttävät jäähdyttämiseen merivettä, mutta monet ydinvoimalat Keski-Euroopassa ovat riippuvaisia jokien vedestä.

Tänä kesänä kovat helleaallot ovat tuottaneet ydinvoimaloille kahdenlaisia ongelmia:

Vedenpinta on ollut niin matala, ettei vettä riitä reaktoreiden jäähdyttämiseen. Vedenpinta on ollut niin lämmintä, etteivät ydinvoimalat saa käyttää sitä jäähdytystarkoituksiinsa. Jo keen palautettava jäähdytysvesi lämmittäisi tuolloin vesistöjä yli ympäristöluvan sallimien rajojen.

Ranskassa usean ydinvoimalan toiminta on häiriintynyt erityisesti veden lämpötilan vuoksi. Esimerkiksi Unkarissa, Romaniassa ja Sloveniassa ongelmat johtuvat liian alhaisesta vedenpinnasta.

Unkarissa ja Romaniassa kärvistellään

Unkarissa Paksin ydinvoimala tuottaa 40 prosenttia maan sähköntuotannosta. Ydinvoimalan täyssululta vältyttiin juuri ja juuri, sillä Tonavasta saatiin otettua tarpeeksi vettä vähäiseen ydinvoimalatoimintaan. Tällä hetkellä voimala toimii 10 prosentin kapasiteetilla.

Unkarissa kotitalouksien ja yritysten vapaaehtoiset sähkönsäästöt laskivat hallituksen vetoomuksen jälkeen kulutusta sunnuntaina noin 700 megawatilla, mikä helpotti painetta sähköverkossa.

Alun perin voimalan toiminta piti ajaa kokonaan alas jo viikon alussa, mutta insinöörit onnistuivat saamaan jäähdytysveden tarvetta laskettua. Maan pääministeri Péter Magyar on varoittanut, että tämä viikko on kriittinen, sillä kuuma sää jatkuu.

Romaniassa räjäytettiin kallioinen uloke, jotta Tonavasta saatiin ohjattua jäähdytysvettä Cernavodăn ydinvoimalan ainoalle toiminnassa olevalle reaktorille.

Ydinvoimamaista Unkari ja Romania ovat molemmat riippuvaisia Tonavasta.MTV / mapcreator.io

Suomessa parempi tilanne

Suomessa ydinvoimalat eivät ole joutuneet tänä vuonna vähentämään toimintaansa helteen vuoksi.

Vuosi sitten ja vuonna 2018 Loviisan ydinvoimalassa toimenpide kuitenkin tehtiin, koska jäähdytysveden lämpötila oli liian korkea.

Olkiluodon ydinvoimala käyttää reaktorien jäähdytykseen Selkämerestä otettavaa merivettä, kun taas Loviisan ydinvoimala käyttää Suomenlahden merivettä.