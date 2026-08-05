Henni Laaksonen jättää Auroraliigan johtajan pestin.

Auroraliigan johtajana toiminut Henni Laaksonen kertoo siirtyvänsä Jääkiekkoliiton palveluksesta kohti uusia ulottuvuuksia.

Laaksonen hoiti tehtäväänsä kolmen vuoden ajan. Hänen aikanaan sarja brändättiin uudelleen ja nimi muutettiin Naisten Liigasta Auroraliigaksi.

Tulevalla kaudella Suomen jääkiekon naisten pääsarjassa sallitaan osittainen taklaaminen ensimmäistä kertaa.

– Nämä vuodet ovat olleet täynnä onnistumisia, oppimista, kasvua ja ennen kaikkea yhteistyötä. On ollut etuoikeus saada rakentaa ja johtaa Auroraliigaa yhdessä seurojen, yhteistyökumppaneiden ja koko jääkiekkoyhteisön kanssa. Yhdessä olemme vieneet sarjaa määrätietoisesti eteenpäin ja rakentaneet entistä vahvempaa tulevaisuutta suomalaiselle naisten jääkiekolle, Laaksonen kirjoittaa Linkedin-päivityksessään.