Presidentti Stubb keskusteli Zelenskyin kanssa Venäjän iskuista.
Useiden ihmisten kerrotaan kuolleen ja kymmenten haavoittuneet Venäjän iskettyä Kiovaan ohjuksin ja droonein viime yönä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan iskut oli kohdistettu muun muassa yritysten varastorakennuksiin ja rautatieasemalle.
Presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä keskustelleensa tänään Zelenskyin kanssa.
Presidentin mukaan Venäjä iski Ukrainan siviilikohteisiin häikäilemättä.
– Ukraina tarvitsee ilmapuolustusjärjestelmänsä vahvistamista, Stubb kirjoittaa.
Jos upotus ei näy, voit katsoa sen tästä.
Stubb kertoo, että presidentit keskustelivat myös rauhanneuvotteluiden viimeisimmistä käänteistä.
– Ukraina on jo pitkän aikaa ilmaissut valmiutensa tulitaukoon ja rauhanneuvotteluihin, toisin kuin Venäjä.
Ukrainan ilmavoimien mukaan se epäonnistui torjumaan iskut ja jokainen ammuttu ohjus osui kohteeseen.