Kultamitalitoivo Enni Virjonen koki kolauksen nuorten MM-seitsenottelun toisessa lajissa. Nuppu Willman sen sijaan pesi koko joukon korkeudessa.
Enni Virjonen menetti roimasti asemiaan yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kilpailujen seitsenottelussa ja putosi toiselta sijalta viidenneksi.
Avauslaji 100 metrin aidat meni Virjoselta oivasti: vaikka suomalaisen lähtö oli tahmea, hän onnistui painelemaan toiseksi ajalla 13,36. Britti Thea Brown juoksi seitsenottelun nuorten MM-kisaennätykseksi 13,23.
Korkeudessa Virjonen jäi kuitenkin vaatimattomaan tulokseen 166, mikä on kahdeksan senttiä hänen toukokuisen ennätyssarjansa noteerausta vähemmän.
16 ottelijaa ylitti riman korkeammalta. Suomen Nuppu Willman oli koko ottelijajoukon paras: hän sivusi ennätystään 181.
Viidenneksi ottelussa pudonneella Virjosella on kahden lajin jälkeen 1 877 pistettä.
Aidoissa 14,76 juosseella Willmanilla on kasassa 1 865 pinnaa, ja hän majailee seitsemäntenä.
Ottelua johtaa Thea Brown 2 043 pisteellä. Portugalin Natacha Candé (1 979) on toisena ja Ranskan Zola N’douma-Mona (1 942) kolmantena. Virjosen edelle mahtuu myös Saksan Maria Schnemilich (1 910).
Yöllä kuulaa ja 200 metriä
Ottelijat jatkavat kilpailemista Suomen aikaa torstain vastaisena yönä kuulantyönnöllä ja 200 metrin juoksulla.
Virjonen suuntasi nuorten MM-seitsenotteluun kisojen tilastoykkösenä. Suomalaisen ennätystulos on 6 189 pistettä.