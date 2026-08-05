Elina Lampela keskeytti varotoimena.

Seiväshyppääjä Elina Lampelan vasen nilkka vääntyi verryttelyssä kilpailuun Saksan Jockgrimissa. Suomalainen ylitti toisellaan aloituskorkeutensa 422 ja yritti kerran korkeudesta 432, mutta keskeytti sitten kisan.

Kyseessä oli varotoimi nilkan tuntemusten takia.

– Verryttelyssä tuli läpijuoksu, jossa vähän liu'uin seiväs kuopassa, ja siinä nilkka vähän vääntyi. Se oli kuitenkin vasen jalka, eli eri jalka, jossa oli aiemmin akillesvaivoja, Lampela sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Minulla oli treenikaudella keväällä samanlainen tilanne. Silloin sitä teipattiin hetken, mutta se oli kuitenkin ihan ok.

Lampela jatkaa Saksasta Britanniaan ensi viikolla käytäviin Birminghamin EM-kisoihin.

– Harmittaa, kun on koko ajan ollut kaikkea pientä vaivaa.

Lampelan kauden paras tulos on 450.