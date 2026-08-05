Israelin asevoimat sanoo jatkavansa "ennakoivaa toimintaa" Gazan kaistalla.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi aiemmin, ettei Israel ole hyväksynyt Yhdysvaltain tukemaa suunnitelmaa Gazasta. Netanjahun mukaan Israel tarkastelee Yhdysvaltain lähettämää luonnosta ja on lähettänyt sitä koskevat kommenttinsa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gazasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen.