Ilona Siekkinen ja Mikko Niiranen kertovat perheuutisia Instagramissa.

Valmentajapariskunta Ilona Siekkinen ja Miko Niiranen ovat saaneet vauvan.

Pariskunta kertoo iloiset uutiset Instagramissa.

– Täällä ollaan neljättä päivää ihan vauvakuplassa ja fiilis on epätodellinen: Miten joku voi olla näin ihana, Siekkinen kirjoittaa kuvakimaran yhteyteen.

Siekkinen kertoo, että vauva tuli lopulta nopeasti maailmaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, vaikka synnytys käynnistettiin jo torstaina. Hän jatkaa synnytyksen sujuneen ilman lääkkeellisiä kivunlievityksiä pelkän tens-laitteen voimin.

– Niinhän siinä kävi, että synnytyksen kestoksi kirjattiin alle 2 tuntia.

Julkaisussaan Siekkinen lupailee tarkempaa synnytystarinaa myöhemmin ja toteaa nelihenkisen perheen harjoittelevan nyt uutta elämäntilannetta.

– Tästä alkoi meidän toinen vauvavuosi putkeen, niin ihanaa ja samalla tosi jännittävää.

Monet pariskunnan seuraajat riensivät kommentoimaan kera onnitteluin ja sydänemojein.

Siekkisen ja Niirasen Milena-tytär syntyi viime vuoden kesäkuussa. Heidän esikoispoikansa