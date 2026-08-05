Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin.
Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt.
Hän sanoo toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa.