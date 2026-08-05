Veli-Matti Savinainen avaa MTV Urheilulle tarkemmin vammaansa ja edessä olevaa huilia.

TPS-hyökkääjä Veli-Matti Savinainen julkaisi tiistaina Instagram-kuvan sairaalavuoteelta. Kokenut kiekkoilija kirjoitti, että hänellä on leikkaus takana ja kuntoutus edessä.

Savinainen, 40, selvittää nyt MTV Urheilulle tarkemmin, mistä on kyse. Hän oli saanut tällin viime kauden lopussa, runkosarjan viimeisessä pelissä KooKoota vastaan.

– Se kipuili koko kesän ja paljastui nyt kaularangan pullistumaksi, mikä vaati leikkaushoitoa ja hermojen vapautumista. Huippuneurokirurgi hoiti homman 10+:n arvoisesti ja mies on kehissä noin kahden kuukauden päästä, Savinainen viestittää.

– Lääkäri sanoi huvittuneena, että normaali ihminen olisi ollut tuosta kivusta pyörätuolissa.

SM-liigan runkosarja käynnistyy 1. syyskuuta, joten Savinainen on tällä tietoa noin kuukauden kauden alusta poissa.

Maailmanmestaruuden ja kuusi Suomen mestaruutta urallaan voittaneella konkarilla on edessään toinen kausi TPS:ssä.