Norjalaisyhtiön potkulautoja on käytössä useissa Suomen kaupungeissa.

Norjalainen sähköpotkulautayhtiö Ryde on joutunut tietomurron kohteeksi. Yhtiön mukaan tietomurto koskee kaikkia sen asiakastilejä. Ryde toimii myös Suomessa useissa kaupungeissa.



Ulkopuolinen taho pääsi Ryden järjestelmiin ja kopioi osan asiakkaiden tiedoista. Tietomurrossa asiakastileiltä on saatu esimerkiksi puhelinnumeroita, sähköpostiosoitteita sekä joissakin tapauksissa nimi ja osoite.



Tietomurto tapahtui viime sunnuntaina. Ryde kertoo ilmoittaneensa tapahtuneesta Norjan tietosuojaviranomaiselle ja poliisille.



Asiasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.