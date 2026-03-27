Yhdysvaltojen Suomen-suurlähetystö sanoo pitävänsä kristillisdemokraattien kansanedustajan Päivi Räsäsen saamaa tuomiota huolestuttavana uskonnonvapauden ja sananvapauden kannalta.
Korkein oikeus tuomitsi Päivi Räsäsen eilen sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Tuomio tuli kirjoituksesta, jossa Räsänen muun muassa sanoi homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö.
Suurlähetystö kommentoi tuomiota viestipalvelu X:ssä perjantaina. Viestin yhteyteen suurlähetystö oli liittänyt kuvan Räsäsestä ja suurlähettiläs Howard Brodiesta.
– Rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuminen väkivallattomasta uskonnollisesta ilmaisusta luo huolestuttavan ennakkotapauksen uskonnonvapauden ja sananvapauden kannalta, viestissä sanotaan.
Räsänen oli helmikuussa todistajana Washingtonissa Yhdysvaltojen edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan kuulemisessa, jossa käsiteltiin sanan- ja uskonnonvapauden tilaa Euroopassa.
Hän kertoi kuulemisessa oikeusprosessistaan.