EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvan Suomen armeijassa olevasta Luca-pojastaan saatesanoin "Ylpeä mami".
EU-parlamentin puhemies Roberta Metsola on vieraillut kuluvalla viikolla Suomessa.
Hän kommentoi vierailunsa yhteydessä muun muassa Unkarin sunnuntaista vaalitulosta, joka on hänen mukaansa toivon pilkahdus sotien ja yleisen epävarmuuden synkentämässä maailmassa.
Metsola tapasi Suomessa muun muassa presidentti Alexander Stubbin ja pääministeri Petteri Orpon (kok.).
Tänään perjantaina hän julkaisi viestipalvelu X:ssä yhteiskuvan Suomessa varusmiespalvelustaan suorittavan Luca poikansa kanssa.
– Ylpeä mami. Ylpeä eurooppalainen, Metsola kommentoi kuvatekstissä.
Ylen tietojen mukaan puhemies Metsola on nähty tänään Vekaranjärven varuskunnassa Kouvolan Valkealassa.
Metsolan mies on suomalainen Ukko Metsola.