Pääministeri Petteri Orpo pitää Tampereen äärioikeiston vappumarssissa tapahtunutta pahoinpitelyä erityisen raukkamaisena. Hän kommentoi tapausta Ylelle.

– On erityisen raukkamaista ja tuomittavaa, että naamioituneet miehet käyvät mieltään osoittaneen naisen kimppuun ja pahoinpidellään. Sitä ei voi hyväksyä eikä ymmärtää, Orposanoo.

MTV Uutisten haltuunsa saamalla videolla näkyy, miten useat Sinimustan liikkeen kulkueeseen osallistuneet henkilöt hyökkäsivät kulkueeseen liittyneen vastamielenosoittajan kimppuun. Kasvonsa peittäneet tekijät muun muassa potkivat nuorta naista kasvoihin.

Tytti Hynninen kertoi kokemuksistaan aiemmin MTV Uutisille.

Ennen tiistaita Orpon hallituksesta vain sisäministeri Mari Rantanen (ps.) oli ottanut pahoinpitelyyn kantaa. Rantasen mukaan kasvot peittävä naamioituminen tai pukeutuminen julkisilla paikoilla ja julkisissa tiloissa olisi kiellettävä.