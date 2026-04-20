Presidentin letkautus kansainvälisessä mediassa kääntyi kehnosti.
Lähi-idässä parhaillaan vieraileva tasavallan presidentti Alexander Stubb istui alas MTV Uutisten ulkomaankirjeenvaihtaja Niko Nurmisen kanssa Jordanian Ammanissa. Katso koko Asian ytimessä -haastattelu tästä.
Pääosin Iranin sotaa käsittelevä haastattelu sivusi myös sodan yhden osapuolen presidenttiä.
– Olette sanoneet, että kommunikaatio (Donald Trumpin) kanssa on lähinnä huutamista. Voitteko kuvailla tätä? Nurminen kysyi presidentiltä.
– Ehkä tällaiset kuvainnolliset ilmaisut eivät aina käänny hyvin, Stubb aloitti.
– Joskus kansainvälisessä mediassa minua kutsutaan Trump-kuiskaajaksi, eli Trump whisperer, niin taisin jossain haastattelussa todeta, että välillä se on huutamista, it's Trump shouting.
Ilmaisu herätti huomiota Stubbin Kanadan-matkalla, ja muun muassa maan yleisradioyhtiö CBC nosti sen nettijuttunsa otsikkoon.