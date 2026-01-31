Hallinnon sulku on jo toinen laatuaan puolen vuoden sisään.
Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon osittainen sulku alkoi jälleen lauantaiaamuna Suomen aikaa.
Senaatti hyväksyi kuitenkin hieman aiemmin lakiesityksen, jolla voidaan torjua sulun suurimpia vaikutuksia. Asiasta kertoi muun muassa Politico.
Senaatti hyväksyi lakiesityksen äänin 71–29. Viisi republikaania 53:sta vastusti esitystä sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump oli antanut sille tukensa. Esitys jakoi demokraatteja, yhteensä 24 edustajaa 47:stä vastusti sitä.
Paketti tarvitsee vielä hyväksynnän edustajainhuoneelta, joka on istuntotauolla maanantaihin asti.
Hallinnon sulku on jo toinen laatuaan puolen vuoden sisään. Edellinen, marraskuussa päättynyt liittovaltion sulku kesti kaikkiaan 43 päivää.
Senaattorien mukaan on kuitenkin todennäköistä, että heidän hyväksymänsä esitys mahdollistaa osittaisen sulun nopean päättymisen.
Edustajainhuoneen puhemies, republikaani Mike Johnson pyrkii saamaan esityksen äänestykseen maanantai-iltana paikallista aikaa. Johnson kertoi asiasta keskustellessaan republikaaniedustajien kanssa puhelimessa perjantai-iltana, kertovat Politicon lähteet.