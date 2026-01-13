Huippugolfin mannerlaatat järisivät maanantaina, kun PGA ilmoitti hyväksyneensä aiemmin LIV-kiertueelle liittyneen tähtipelaajan Brooks Koepkan takaisin kilpailuihinsa.

Saudirahoitteiselle LIV-kiertueelle vuonna 2022 loikanneen ja sen viime kuussa jättäneen Koepkan, 35, paluu ei tule hänelle halvaksi. Yhdysvaltalainen Koepka kokee PGA-kiertueen toimitusjohtajan Brian Rolappin mukaan "yhdet urheiluhistorian suurimmista taloudellisista seurauksista".

Viisinkertainen major-voittaja Koepka suostui luopumaan PGA-menestyjille jaettavasta pääomasta seuraavan viiden vuoden ajalta. Lisäksi hänelle on asetettu rajoituksia turnauksiin pääsyn ja palkintorahojen osalta. Rolappin mukaan nämä ehdot voivat viedä Koepkalta 50–85 miljoonan dollarin tulot riippuen hänen menestyksestään ja kiertueen kasvusta.

Lisäksi Koepka joutuu lahjoittamaan viisi miljoonaa dollaria PGA:n hyväksymään hyväntekeväisyyteen.

LIV:lle liittymisestä massiivisen korvauksen saanut Koepka sanoo, että hän haluaa kilpailla lähempänä kotiaan ja viettää enemmän aikaa perheensä kanssa.

– Ymmärrän, että tähän päätökseen liittyy taloudellisia sanktioita, mutta hyväksyn ne, Koepka totesi sosiaalisessa mediassa.

Koepkan PGA-paluu tapahtuu tammi-helmikuun vaihteessa Farmers Insurance Open -turnauksessa. Hänen edellinen PGA-kisansa on maaliskuulta 2022.

Myös muita supertähtiä?

PGA houkuttelee myös muita tähtipelaajia jättämään LIV:n. Se ilmoitti pitävänsä ovea auki 2. helmikuutta saakka niille LIV-pelaajille, jotka ovat saavuttaneet major-voiton tai Players Championship -tittelin vuosina 2022–2025.

Koepkan lisäksi tämän ehdon täyttävät Bryson DeChambeau, Jon Rahm ja Cameron Smith.

– Tämä on kertaluontoinen, rajattu ikkuna, joka ei ole ennakkotapaus tulevalle. Kun ovi menee kiinni, sen avautumiselle uudestaan ei ole mitään takuita, Rolapp varoitteli.

LIV vastasi PGA:n ja Koepkan ratkaisuun tiedotteellaan. Se haluaa varjella "avointa ekosysteemiä", jossa peli on kaikille pelaajille, eikä vain muutamille yksilöille.

– LIV-golfin visio pysyy entisellään: kasvattaa golfia maailmanlaajuisesti.

PGA-kausi käynnistyy tällä viikolla Sony Open -turnauksella Havaijilla.