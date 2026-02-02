Englantilainen golfsuuruus Justin Rose palasi voittojen tielle ensimmäistä kertaa sitten elokuun, ja erityisen vaikuttavalla tavalla.
Rose, 45, jyräsi PGA-kiertueen turnausvoittoon Torrey Pinesissa kisan ennätystuloksella 23 alle parin. Aiempi ennätys eli 22 alle par-tuloksen oli Tiger Woodsin (1999) ja George Burnsin (1987) nimissä.
– Olin hyvin tietoinen ennätyksestä. Se oli ainoa asia, mihin keskityin kolmen viimeisen reiän aikana, Rose sanoi TSN:n mukaan.
– Sori vaan T-Dub, jos satuit seuraamaan kisaa, Rose virnuili vielä Woodsille.
Rosesta tuli myös ensimmäinen Torrey Pinesin kisaa alusta loppuun johtanut pelaaja 71 vuoteen. Vuonna 1955 Tommy Bolt teki saman.
Suomen Sami Välimäki karsiutui kilpailusta ennen viikonlopun kierroksia.